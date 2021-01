KBC 12: अपने अंतिम पड़ाव पर केबीसी 12 का सफर, बोले अमिताभ-'मैं थक गया हूं'

Last episode of KBC 12 will be telecast on this day: कहते हैं ना जो चीज शुरू होती है उसका अंत भी होता है। ऐसा ही कुछ हमारे टीवी शोज के भी साथ है। जिनका दर्शकों से एक गहरा रिश्ता बन जाता है, दर्शक शो के साथ हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और जब शो बंद होते हैं तो दर्शक भावुक भी होते है लेकिन दर्शकों का प्यार हर शो को नहीं मिलता है लेकिन कुछ शोज ऐसे होते हैं, जिनका एक खास रिश्ता जनता से होता है, ऐसा ही एक शो है 'कौन बनेगा करोड़पति', जो कि बहुत जल्द दर्शकों से विदा लेने वाला है। इसकी जानकारी खुद शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर दी है।

English summary

The last episode of the show Kaun Banega Crorepati is going to be telecasted on January 22.Host Amitabh Bachchan has informed fans. here is his post, HAVE A LOOK.