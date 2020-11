'बिना पढ़ाई के जिंदा नहीं रह सकती...', लॉकडाउन में आर्थिक तंगी की वजह से लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्रा ने की आत्महत्या

India

नई दिल्ली: Lady Shri Ram College student Suicide: दिल्ली की बेहतरीन महिला कॉलेज में से एक लेडी श्रीराम कॉलेज की एक छात्रा एश्वर्या ने आत्महत्या कर ली है। एश्वर्या ने आत्महत्या लॉकडाउन में परिवार पर आई आर्थिक तंगी की वजह से की है। एश्वर्या तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले की रहने वाली है। उसने दो नवंबर को अपने घर में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। एश्वर्या के पिता रंगारेड्डी जिले में एक मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी एक IAS बनना चाहती थी। लेकिन कोरोना लॉकडॉउन के दौरान हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि एश्वर्या को ऑनलाइन क्लॉस के लिए सेकेंडहैंड लैपटॉप खरीद कर दे सके।

कॉलेज में एडमिशन के लिए घर को रखा था गिरवी

एश्वर्या की मां कपड़े सिलने का काम करती हैं। IAS बनने का सपना देखने वाली एश्वर्या घर की बिगड़ती आर्थिक स्थिति से परेशान थी। उससे लगने लगा था कि वह पढ़ाई के लिए वापस दिल्ली नहीं जा पाएगी।

ऐश्वर्या के पिता श्रीनिवास रेड्डी ने कहा,उसके पीजी आवास का किराया 12,000 रुपये था। हम उसका साथ नहीं दे पाए आशा है कि कोई भी छात्र इसका सामना नहीं करे।

जब ऐश्वर्या को पिछले साल 2019 में दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में एडमिशन मिला था तो उसके लिए हमने अपना 1 बीएचके फ्लैट गिरवी रख दिया था। जिसका लोन मैं अभी भी चुका रहा हूं। मैंने इसी साल मार्च में मोटरसाइकिल ठीक करने की दुकान खोली है। ऐश्वर्या के परिवार की हालत इतनी खराब थी कि एश्वर्या की छोटी बहन को 7वीं कक्षा की पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी।

सुसाइड नोट में लिखा- 'बिना पढ़ाई के जिंदा नहीं रह सकती'

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय पुलिस ने बताया कि दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में ऐश्वर्या रेड्डी ने बी.एससी. गणित (ऑनर्स) की छात्रा थी। उन्होंने 2 नवंबर को शादनगर में अपने घर पर फांसी लगा कर आत्महत्या की। 19 साल की ऐश्वर्या रेड्डी ने 12वीं में 98.5 प्रतिशत स्कोर किया था।

ऐश्वर्या रेड्डी ने तेलुगु भाषा में सुसाइड नोट लिखा था। जिसमें लिखा था- ''मेरे कारण, मेरा परिवार कई आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है। मैं अपने परिवार के लिए बोझ हूं। मेरी शिक्षा एक बोझ है। अगर मैं पढ़ाई नहीं कर सकती तो मैं जिंदा भी नहीं रह सकती। मैं इसके बारे में सोच रही थी और अब मुझे लगता हैं कि मौत ही मेरी लिए एक मात्र रास्ता रह गया है।''

