शराब पीने की उम्र हरियाणा सरकार ने कर दी 21 साल, जानिए किस राज्य में कितनी उम्र वाले पी सकते हैं?

India

oi-Vijay

चंडीगढ़। शराब पीने वालों के लिए देश-दुनिया में कई तरह के नियम-कायदे हैं। हां जी, पीने वाले कहां पी सकते हैं, कब पी सकते हैं और कितने उम्र वाले पी सकते हैं? इसे लेकर कानूनी तौर पर गाइडलाइंस हैं, दुनियाभर में। अपने यहां की खबर यह है कि, सरकार ने शराब पीने वालों की कानूनन उम्र अब 21 साल कर दी है।

English summary

Know the drinking age in indian states, do any states have drinking age under 21, where can you drink under 18? alcohol ban in which states of india | liquor ban in Hindi