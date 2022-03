पुणे का इंजीनियरिंग स्टूडेंट है एलन मस्क का 'ट्विटर फ्रेंड', जानें कौन है?

India

oi-Pallavi Kumari

पुणे, 15 मार्च: महाराष्ट्र के पुणे में इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष के छात्र प्रणय पाथोले टेस्ला के सह-संस्थापक और प्रमुख एलन मस्क के 'ट्विटर फ्रेंड' हैं। जी हां, 2018 में पुणे इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष के छात्र प्रणय पाथोले ने टेस्ला के स्वचालित विंडस्क्रीन वाइपर और बारिश के दौरान इसके साथ समस्या को लेकर ट्वीट किया था। जिसपर फौरन एलन मस्क ने फौरन जवाब दिया और लिखा, ''अगली रिलीज में इसको पक्का ठीक कर लिया जाएगा।'' साल 2022 में अब प्रणय पाथोले ट्विटर पर एक जाना-माना नाम बन गए हैं। प्रणय पाथोले अब एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम करते हैं। जिसके साथ टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी के सह-संस्थापक और प्रमुख एलन मस्क ट्विटर पर जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं।

Surface of Mars captured by the Curiosity rover 🔴

It's 🤯 , I'm looking at another planet. Millions of miles away. In space. I am looking at the surface of a planet people only managed to peek a few hundred years ago. The world is tiny compared to what's out there. @elonmusk pic.twitter.com/MlzUMugjwd