करतारपुर गुरुद्वारा: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के राजनयिक को किया तलब, प्रबंधन में दखल पर जताया विरोध

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। भारत सरकार ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के प्रबंधन और रखरखाव में पाकिस्तान के दखल पर कड़ी आपत्ति जताई है। इस संबंध में आज (शुक्रवार) विदेश मंत्रालय (MEA) ने पाकिस्तान के राजनयिक को तलब किया। गौरतलब है कि पाकिस्तान की इमरान सरकार ने बड़ी चाल चलते हुए करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के प्रबंधन की जिम्मेदारी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (पीएसजीपीसी) से लेकर गैर-सिख निकाय को सौंप दिया है। इस सिलसिले में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) ने भारतीय विदेश मंत्रालय को पत्र लिख आपत्ति जताई थी।

डीएसजीएमसी ने अपने पत्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर को बताया कि पाकिस्तान सरकार गुरुद्वारा मामलों हस्तक्षेप कर रही है। केंद्रीय मंत्री से आग्रह है कि वह पाकिस्तान सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाएं। इसी कड़ी में गुरुवार को डीएसजीएमसी के प्रमुख मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त सचिव (एमईए) जे पी सिंह से भी मुलाकात की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए अब पाकिस्तान के राजनयिक के समक्ष अपना विरोध व्यक्त किया है।

#WATCH: Pakistan diplomat arrives at South Block in Delhi after being summoned by Ministry of External Affairs (MEA) over the transfer of management and maintenance of Gurudwara Kartarpur Sahib. pic.twitter.com/5AXQf1Ozei