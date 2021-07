कर्नाटक: 12वीं के समकक्ष द्वितीय PU के लिए नामांकित छात्र बिना परीक्षा होंगे प्रमोट

India

बेंगलुरु। कोरोना संकट के बीच कर्नाटक प्राथमिक और माध्‍यमिक शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने कहा है कि जिन छात्रों को कक्षा 12 के समकक्ष द्वितीय पीयू के लिए पुनरावर्तक के रूप में नामांकित किया गया है, उन्हें बिना किसी परीक्षा के पदोन्नत किया जाएगा। इसमें वे भी शामिल होंगे जो दूसरे वर्ष की प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षा के लिए निजी उम्मीदवारों के रूप में दोहरा रहे हैं। वहीं कर्नाटक सरकार ने ये भी कहा कि राज्‍य में सोमवार से सभी धर्मस्‍थल केवल दर्शन/प्रार्थना के लिए खुल गए हैं। हालांकि अभी यहां किसी तरह की सेवा/प्रसाद की अनुमति नहीं होगी।

Karnataka | Students who've been enrolled as repeaters for the II PU equivalent to class 12 will be promoted without any examinations. This will also include those who are repeating as private candidates for the second year pre-university exam: Primary & Secondary Education Dept