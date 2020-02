कर्नाटक भाजपा के ट्विटर हैंडल को इस वजह से 24 घंटे के लिए किया गया बैन

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैंडल को ट्विटर ने 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया है। दरअसल कर्नाटक भाजपा के ट्विटर हैंडल से उदार विचारधारा वाले लोगों को लेकर एक ट्वीट किया गया था, जिसके बाद ट्विटर ने यह पाबंदी लगाई है। इस बात की जानकारी खुद भाजपा के पार्टी पदाधिकारी ने बुधवार को दी। कर्नाटक भाजपा के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष विनोद कृष्ण मूर्ति ने बताया कि ट्विटर ने कर्नाटक भाजपा के ट्विटर अकाउंट को 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया है। बता दें कि भाजपा कर्नाटक के ट्विटर हैंडल को मंगलवार को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था।

मूर्ति ने बताया कि हमारी टीम ने उदारवाजी, वामपंथी और कांग्रेस को लेकर ट्वीट किया था। पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस की राज्य प्रशासन में भूमिका पर नजर रखी जा रही थी, जिस तरह से सीएए के खिलाफ एक इको सिस्टम काम कर रहा था, हम उसपर नजर बनाए हुए थे। इसी को लेकर एक ट्वीट किया गया था। भाजपा की कर्नाटक आईटी सेल ने पिछले कुछ दिनों में कई ट्वीट किए थे, जिसे ट्विटर ने हटा दिया। कर्नाटक भाजपा किसी के खिलाफ नहीं है, वह सच की बात करती है। कांग्रेस की विभाजनकारी नीति को लेकर हम बात करते हैं, कैसे इन लोगों ने आजादी के समय से अल्पसंख्यकों को दूर रखा।

पाबंदी के बाद कर्नाटक भाजपा की ओर से एक ट्वीट करके लिखा गया कि प्यारे दोस्तों, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे ट्विटर हैंडल को सच और उदारवाद पर बोलने की वजह से ब्लॉक कर दिया गया। हम लोगों के सामने सच लाने की अपनी कोशिश से कतई पीछे नहीं हटेंगे। आपके सहयोग और उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्यमेव जयते। बता दें कि 8 फरवरी को कर्नाटक भाजपा ने एक ट्वीट किया था, जिसमे वीडियो में कुछ महिलाएं जोकि बुर्का पहने हुए थी, वह हाथ में वोटर कार्ड लिए हुए थीं। ट्वीट में लिखा गया था कि, कागज नहीं दिखाएंगे... दस्तावेजों को सुरक्षित रखिए, एनपीआर में फिर जरूरत पड़ेगी।

Dear Friends,

It is unfortunate that Our Handle was locked out by Twitter for speaking the truth about Liberals.

We will not step back in our efforts to bring out the truth in the public domain.

A BIG THANKS for Your support and encouragement.

SATYAMEVA JAYATE !

Jai Hind 🇮🇳