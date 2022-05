देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक हैं कपिल सिब्बल, जानें एक सुनवाई की कितनी लेते हैं फीस

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 25 मई: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने आखिरकार अपनी पार्टी से रिश्ता खत्म कर लिया। बुधवार को उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी कि मैंने 16 मई को कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़ चुके कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा जाएंगे। उन्होंने लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादन की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। ऐसे में कांग्रेस के अंदर रहकर अपनी ही पार्टी पर निशाना साधकर हमेशा चर्चाओं में रहने वाले सिब्बल फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं। कपिल सिब्बल राजनेता होने के साथ-साथ देश के बड़े और नामी वकील भी हैं। ऐसे में जानिए वो एक सुनवाई के कितने रुपए बतौर फीस चार्ज करते हैं।

कपिल सिब्बल ने दिया कांग्रेस से इस्तीफा, राज्यसभा के लिए किया निर्दलीय नामांकन

English summary

Kapil Sibal is one of most expensive lawyers in country know how much he charges for a case