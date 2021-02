Kapil Sharma Show: क्या 'बजरंगी भाईजान' की वजह से साथ आएंगे कपिल-सुनील?

Kapil Sharma Show: Sunil Grover To Return With Kapil because of Salman Khah?: सोनी टीवी का मशहूर शो 'द कपिल शर्मा' इस वक्त ब्रेक पर चला गया है क्योंकि शो के होस्ट कपिल शर्मा हाल ही में दूसरी बार पिता बने हैं, ऐसे में वो अपना वक्त फैमिली को देना चाहते हैं और इसी वजह से शो ने दर्शकों से ब्रेक लिया है और उम्मीद के मुताबिक शो की वापसी जून के महीने में हो सकती है वो भी सुनील ग्रोवर के साथ, जी हां, ऐसी खबरे हैं कि एक बार फिर से आपको शो में डॉ. गुलाटी दिखाई पड़ सकते हैं।

English summary

it seems Sunil Grover and Kapil Sharma are finally coming back together in Kapil Sharma Show because of Salman Khah. here is details.