60 से ज्यादा लड़कियां रात के अंधेरे में होस्टल से निकल कर 17 km पैदल क्यों चलीं? जानिए

झारखंड के आवासीय होस्टल में रहने वाली 60 से ज्यादा छात्राओं ने वार्डन के खिलाफ शिकायत करने के लिए जो कदम उठाया, वैसा सुनने को नहीं मिलता है। वह रात के अंधेरे में 17 किलोमीटर तक सुनसान सडकों पर चलती रहीं।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

झारखंड में एक स्कूल की होस्टल में रहने वाली 60 से ज्यादा लड़कियां अचानक रात के अंधेरे में स्कूल कैंपस से निकल जाती हैं और सुनसान सड़कों पर बदहवास होकर चलना शुरू कर देती हैं। उन्हें जरा भी इल्म नहीं है कि वह जो कदम उठा रही हैं, उसमें कितना जोखिम है। लेकिन, वह करें भी क्या ? क्योंकि होस्टल की वार्डन उन्हें ठीक से रहने भी तो नहीं दे रही है। आरोपों के मुताबिक उन्हें इस कदर प्रताड़ित किया गया है कि वह सबकुछ भुलाकर सिर्फ जिला कलेक्टर से जाकर अपनी परेशानियां बता देना चाहती हैं। शायद दिन के उजाले में वह जो साहस नहीं जुटा पाती थीं, वह हौसला रात के अंधेरे में उन्हें मिल जाता है। रात के एक बजे से चलते-चलते सुबह 7 बजे स्कूल से 17 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टर के दफ्तर तक पहुंचकर ही वो दम लेती हैं।

मेस में खराब भोजन मिलने से नाराज बीएचयू की छात्राएं बैठी धरने परq

English summary

More than 60 girl students of a residential school in Jharkhand's Chaibasa walked 17 kilometers in the dark of night to reach the district collector. They are upset with there warden