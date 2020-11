बिहार: विंटेज कार में विधानसभा पहुंचे JDU के एमएलसी, बोले- सीएम के संकल्प को कर रहे हैं पूरा

India

पटना। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सोमवार से विधानसभा सत्र का आगाज हो गया है। सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा परिसर में कई नेता एकदम अलग अंदाज में सदन पहुंचे। एक-एक करके सभी नेताओं का सदन में स्वागत किया गया। इस दौरान जेडीयू के एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर और संजय झा जब सदन पहुंचे तो हर किसी की निगाहें उनके पर थीं। दरअसल, ये दोनों नेता विंटेज कार से विधानसभा पहुंचे। इस दौरान देवेश चंद्र ठाकुर गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और संजय कुमार झा साथ में बैठे थे।

सीएम के संकल्प को कर रहे हैं पूरा- JDU एमएलसी

अपने इस अलग अंदाज को लेकर देवेश ठाकुर और संजय कुमार ने कहा कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने का जो संकल्प लिया है, हम उस संकल्प के अनुरूप ही चल रहे हैं। आपको बता दें कि जिस गाड़ी से दोनों नेता सदन पहुंचे थे, वो पूरी तरह से चार्जेबल कार है।

Bihar: JD(U) MLCs Sanjay Kumar Jha & Devesh Chandra Thakur arrive at the Legislative Assembly in Patna, in a vintage car, on the first day of the session. MLC Devesh Thakur says, "CM has resolved to make Bihar a pollution-free state. We're doing this in line with the resolution." pic.twitter.com/9glVIsOLZn