oi-Ankur Kumar

श्रीनगर। आतंकवाद के खिलाफ जम्‍मू-कश्‍मीर में इंडियन आर्मी का ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षाबलों को एक बार फिर इस अभियान में बड़ी सफलता मिली है। जो जानकारी मिल रही है कि उसके मुताबिक जम्‍मू-कश्‍मीर के रियासी जिले के घने जंगलों में सेना ने हथियारों की बड़ी खेप बरामद की है। न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक 17-18 फरवरी को सेना और जम्‍मू कश्‍मीर पुलिस ने ज्‍वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। आपको बता दें कि 17 फरवरी की शाम सेना को कुछ संदिग्‍ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी जिसकी बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ।

जो हथियार बरामद हुए हैं उनमें एके -47 राइफल, एसएलआर राइफल, 303 राइफल, मैगजीन के साथ 2 पिस्तौल, 04 यूबीजीएल ग्रेनेड, भारी मात्रा में एके-47 के कारतूस और रेडियो सेट का एक बॉक्स शामिल है। सुरक्षाबलों का कहना है कि हथियारों को देख ऐसा लगता है कि आतंकवादी संगठन किसी बड़े हमले की तैयारी में थे। ऐसा माना जा रहा है कि यह हथियार पाकिस्तान से पुंछ के रास्ते भेजे गए होंगे। हो सकता है कि ओवरग्राउंड वर्करों की मदद से यह हथियार पुंछ नियंत्रण रेखा से यहां तक पहुंचाए गए हों।

