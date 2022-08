जम्मू-कश्मीर: दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज का गोल्डन ज्वाइंट आज होगा लॉन्च

India

oi-Pallavi Kumari

श्रीनगर, 13 अगस्त: जम्मू-कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज का गोल्डन ज्वाइंट आज लॉन्च होने वाला है। जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए बनाए गए दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल-आर्च रेल ब्रिज का आज शुभारंभ किया जाएगा। चिनाब ब्रिज नदी के तल से 359 मीटर ऊपर चिनाब नदी तक फैला है। ये स्पैन पेरिस में एफिल टॉवर से 35 मीटर ऊंचा है और दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के लिए मौजूदा रिकॉर्ड धारक से 84 मीटर अधिक ऊंचा है।

कोंकण रेलवे के अध्यक्ष और एमडी संजय गुप्ता ने कहा, यह एक लंबी यात्रा रही है। 'गोल्डन जॉइंट' शब्द सिविल इंजीनियरों द्वारा गढ़ा गया है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है।

चिनाब पुल जम्मू-कश्मीर पर्यटन के लिए वरदान साबित हो सकता है। अधिकारियों के अनुसार, एफकॉन्स (Afcons) द्वारा निर्मित, बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का मुख्य डेक स्लैब कुतुब मीनार से ऊंचा है, जिसका अर्थ है कि इसे बाद के चरण में एक साहसिक खेल डेक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एफकॉन्स के उपाध्यक्ष मंदार कार्णिक ने कहा, "पुल का स्थान और डेक की ऊंचाई इसे पर्यटन और बंजी जंपिंग जैसे साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक उपयुक्त स्थान बनाती है।"

J&K | Golden joint of world's highest Chenab railway bridge to be launched today

This has been a long journey. The term 'Golden Joint' was coined by civil engineers.... It's the world's highest railway bridge: Sanjay Gupta, Chairman & MD, Konkan Railway pic.twitter.com/BxAss9BtWf