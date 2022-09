जम्मू-कश्मीर: बारामूला में मुठभेड़ शुरू, पुलिस और सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी

India

oi-Pallavi Kumari

श्रीनगर, 30 सितंबर: जम्मू कश्मीर के बारामूला के पट्टन क्षेत्र के येदिपोरा में शुक्रवार तड़के मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस और सुरक्षा बल दोनों मिलकर इसका जवाब दे रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम ने एक साथ घेरा बंदी की है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि घटना पर बाकी अपडेट बाद में दिए जाएंगे। जम्मू-कश्मीर में कुछ ही घंटों में यह दूसरी मुठभेड़ है। इससे पहले शोपियां जिले के चित्रगाम इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई थी।

इस हफ्ते की शुरुआत में जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और भारतीय सेना ने मिलकर ऑपरेशन चलाया था, जिसमें कुलगाम जिले के अवहोटू गांव में दो आतंकवादियों को मार गिराया गया था।

J&K | An encounter broke out at Yedipora, Pattan area of Baramulla. Police and security forces are on the job. Further details shall follow: Police