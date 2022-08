क्या Reliance Jio 5G सेवा 15 अगस्त से हो रही है लॉन्च ? आकाश अंबानी ने ये बताया

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 3 अगस्त: क्रांतिकारी मोबाइल नेटवर्क 5जी सेवा के इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। अगर संकेतों को सच समझ लें तो स्वतंत्रता दिवस तक कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से संभावना जताई गई थी कि 5जी सेवा की शुरुआत होते-होते अक्टूबर हो सकता है। लेकिन, रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने साफ कहा है कि उनकी कंपनी के फाइबर का जाल पूरे देश में बिछा हुआ है। उन्होंने काफी पहले तैयारी की हुई है और इससे लगता है कि 5जी नेटवर्क स्पीड के इंतजार में बैठे लोगों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है।

English summary

Reliance Jio has indicated that it will launch 5G service in the country by August 15, the company's chairman Akash Ambani has said that our network is ready.