क्या प्रशांत किशोर पर कांग्रेस हुई दो फाड़ ? अंदर की बात जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 25 अप्रैल: चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री का मसला उलझ गया है। दूसरी पार्टियों से उनके हितों को जुड़ा देखकर पार्टी का एक खेमा, उनके नाम पर तैयार नहीं हो रहा है। खासकर किशोर के पुराने संगठन ने एक दिन पहले ही तेलंगाना में जिस तरह से मुख्यमंत्री केसीआर के साथ हाथ मिलाया है, उससे पार्टी के अंदर उनके विरोधियों के कान खड़े हो गए हैं। वैसे कांग्रेस में अंतिम फैसला पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ही लेंगी, इसलिए लगता है कि देर-सबेर प्रशांत किशोर की एंट्री पर बात बन सकती है।

English summary

Opinions of party leaders are divided regarding the inclusion of Prashant Kishor in the Congress. Sonia will take the final decision and according to reports, Priyanka has given her nod on his name