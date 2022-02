IRCTC: रेलवे 14 फरवरी से फिर से शुरू करने जा रही ये सर्विस, यात्रा करने से पहले जान लें ये बात

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली 11 फरवरी: भारतीय रेलवे में यात्रा करने वालों के लिए एक खुशखबरी है। अक्‍सर ट्रेन से सफर करने वालों के लिए ये बड़ी राहत की बात है। यात्रा करने वाले यात्रियों की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भारतीय रेलवे ने फैसला किया है कि आईआरसीटी फिर से 14 फरवरी से सभी ट्रेनों में यात्र‍ियों को पका हुआ खाना देने की फूड सर्विस फिर से बहाल की जाएगी। हालांकि आईआरसीटी फूड सर्विस के दौरान सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC) रेल मंत्रालय का एक सार्वजनिक उपक्रम है, जो भारतीय रेलवे के यात्रियों को प्रीमियम सेवाएं प्रदान करने में सबसे आगे रहा है।

IRCTC to resume service of cooked food in all trains from Feb 14 ALL you need to know