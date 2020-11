पटाखा बैन का समर्थन कर बुरी फंसी IPS डी रूपा, कंगना ने की सस्पेंड करने की मांग

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। कर्नाटक की IPS अधिकारी डी रूपा इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रही हैं। दरअसल, 14 नवंबर को दिवाली वाले दिन आईपीएस अधिकारी डी रूपा ने सोशल मीडिया पर पटाखों पर लगने वाले प्रतिबंध का समर्थन किया था। उन्होंने एक पोस्ट में ये कहा था कि दिवाली पर पटाखे फोड़ना हिंदू परंपरा का हिस्सा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा था कि वेद-पुराणों में भी दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने का जिक्र नहीं है। अपनी इसी पोस्ट के चलते वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई हैं। इतना ही नहीं उन्हें ट्रोल करने वालों में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत भी हैं। ट्रोलर्स ने उनसे सवाल किया है कि क्या वो अन्य धर्मों के रीति-रिवाजों पर भी इसी तरह सवाल उठाएंगी।

Twitter पर क्यों Trend कर रहीं हैं IPS D Roopa? जानिए | वनइंडिया हिंदी

डी रूपा की फेसबुक पोस्ट

- डी रूपा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लोगों के स्वास्थ्य और प्रदूषण का हवाला देते हुआ लिखा था कि पटाखे फोड़ने से दोनों का ही बहुत नुकसान होता है। उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों को पटाखे बैन होने से बहुत समस्या है। डी रूप ने आगे लिखा था कि बैन के बावजूद भी लोग पटाखे फोड़ते हैं, उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहती हूं कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी हर गली में ऐसे लोगों के लिए तैनात नहीं रह सकते, इसलिए जब कोई आदेश सरकार के द्वारा पारित किया जाता है तो हम लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि लोग उसका पालन करें।

- डी रूपा ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा था कि दिवाली का मतलब सिर्फ पटाखों से ही है क्या? दिवाली मनाने के और भी कई तरीके हैं, हम दीयें जला सकते हैं, लोगों को मिठाई खिलाकर दिवाली की खुशियां बांट सकते हैं, लेकिन नहीं कुछ लोग तो बस दिवाली का मतलब पटाखे फोड़ना ही जानते हैं। हैरानी वाली बात तो ये है कि हिंदू धर्म में पटाखे फोड़ने से जुड़ी कोई मूल परंपरा नहीं है।

https://www.facebook.com/roopad.moudgil/posts/3089099217862306

कंगना ने कर डाली डी रूपा को सस्पेंड करने की मांग

डी रूपा की इस पोस्ट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी सवाल खड़े किए हैं। कंगना ने कहा है कि ऐसे अफसर पुलिस विभाग पर धब्बा हैं। कंगना रनौत ने डी रूपा को सस्पेंड करने की मांग की थी। डी रूपा के खिलाफ ट्विटर पर #ShameOnYouIPSRoopa ट्रेंड कर रहा है। दरअसल, ट्विटर पर ये लड़ाई उस वक्त आई जब डी. रूपा और एक ट्विटर हैंडर True Indology के बीच तीखी बहस छिड़ गई। इसके बाद ट्विटर ने True Indology अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। इसी के बाद डी रूपा को ट्विटर पर ट्रोल किया जा रहा है।

When they don’t have answers to your questions they break your house, put you in jail, gag your voice or kill your digital identity. Eliminating one’s digital identity is no less than a murder in virtual world, there must be strict laws against it #BringBackTrueIndology https://t.co/tvPiWidQez