बालाजी श्रीवास्तव दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए, 1988 बैच के हैं IPS

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। 1988 बैच के आईपीएस अफसर बालाजी श्रीवास्तव को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। बालाजी श्रीवास्तव को फिलहाल कमिश्नर पद का लुक आफ्टर चार्ज दिया गया है। वो वर्तमान में स्पेशल सीपी विजिलेंस के पद पर तैनात हैं। इससे पहले एसएन श्रीवास्तव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर पद की कमान संभाल रहे थे। एसएन श्रीवास्‍तव का कार्यकाल 30 जून को समाप्‍त हो रहा है। अब साफ हो गया है कि एसएन श्रीवास्‍तव को एक्‍सटेंशन नहीं मिला है और 30 जून के बाद से आईपीएस बालाजी श्रीवास्तव, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे।

इस संबंध में गृह मंत्रालय से आदेश जारी हुआ है। आपको बता दें कि बालाजी पुडुचेरी के डीजीपी भी रह चुके हैं। बालाजी स्पेशल सेल और इंटेलिजेंस में विशेष आयुक्त के पद पर भी तैनात रह चुके हैं।

Consequent upon the superannuation of SN Shrivastava, Commissioner of Police, Delhi, Balaji Srivastav (file photo) will hold the additional charge of Commissioner of Police, Delhi: Ministry of Home Affairs, Govt of India pic.twitter.com/VXFCTuvHaj