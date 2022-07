Indian Railways: 'ट्रेन हाईजैक' हो गई है, यात्री ने twitter पर किया दावा तो क्या हुआ ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 11 जुलाई: कर्नाटक संपर्क क्रांति के एक यात्री ने ट्विटर पर अपनी ट्रेन के हाईजैक होने का मैसेज फ्लैश कर दिया। उसने आईआरसीटीसी और सिकंदराबाद डीआरएम को टैग करके यह मैसेज भेजा था। दरअसल, ट्रेन अपने रूट से डायवर्ट होकर चलने लगी थी। लेकिन, यात्री के इस मैसेज ने रेल अधिकारियों के कान खड़े कर दिए। वे फौरन ऐक्शन में आ गए और उस यात्री को पूरी स्थिति से अवगत कराया। लेकिन, तबतक यह बात और लोगों तक फैल गई थी। यह मामला सोशल मीडिया पर अभी भी शांत नहीं हुआ है।

English summary

A passenger of Karnataka Sampark Kranti flashed a message on Twitter that his train was hijacked, while the train was diverted due to work on the track