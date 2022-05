Indian Railways:यात्रीगण ध्यान दें! रात 10 बजे से ट्रेनों में ये नियम लागू हैं, आगे से ध्यान रखिए

India

नई दिल्ली, 8 मई: रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई सारे नियम बना रखे हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम अपनी उन सुविधाओं के बारे में जानने से अनजान रह जाते हैं। ऐसे ही कुछ नियम रात के समय ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों और रेलवे के कर्मचारियों को लेकर भी बने हुए हैं। आपने भी देखा होगा कि कई बार अज्ञानता के कारण यात्रियों के बीच विवाद की स्थिति भी पैदा हो जाती है और कई बार अनजाने में पैसेंजर रेलवे के स्टाफ से भी बहस करने लग जाते हैं। अगर हम रात के समय के लिए लागू होने वाले इन नियमों से वाकिफ रहेंगे तो न ही ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी और ना ही हमें या हमारी वजह से किसी दूसरे यात्री को परेशानी झेलनी पड़ेगी।

Rules for passengers and railway employees traveling at night in Indian Railways. You will get all the information about opening the middle berth, checking tickets and closing the doors