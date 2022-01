Indian Railways: रात में ट्रेन में ऊंची आवाज में की बात या बजाया गाना तो खैर नहीं, अब होगी ये कार्रवाई

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 25 जनवरी: ट्रेनों में यात्रा के समय हम सभी कभी न कभी दूसरे सहयात्रियों की वजह से परेशान हो चुके हैं। कई लोग जो ग्रुप में होते हैं, देर रात में भी जोर-जोर से बातें करते रहते हैं। कई लोग मोबाइल फोन पर ही तेज आवाज में गाना या म्यूजिक सुनते हैं। कुछ को तो रात में भी लाइट बंद करने में दिक्कत होती है। उन्हें यह महसूस ही नहीं होता कि ट्रेन में वह अकेले नहीं, दूसरे यात्री भी सफर कर रहे हैं। कई बार इसकी वजह से झगड़े की भी नौबत आ जाती है। लेकिन, अब ऐसे 'नासमझ' यात्रियों की खैर नहीं। उनके खिलाफ शिकायत मिलने पर रेलवे ऐक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। भारतीय रेलवे इसी हफ्ते से इसे मुहिम की तरह शुरू कर सकता है।

English summary

Indian Railways will take action under the provisions of the Railways Act against passengers who talk loudly in trains or listen to loud music at night, the campaign may start from this week