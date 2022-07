Indian Railways:अब टिकट का रिफंड लेना हो तो रहें सावधान, IRCTC की इस बात का ध्यान रखिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 18 जुलाई: जामताड़ा स्टाइल धोखेबाज अब रेल यात्रियों को भी वित्तीय चपत लगाने के लिए तेजी से सक्रिय हो रहे हैं। रेलवे और आईआरसीटीसी को इस बात की हाल के दिनों में काफी शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद इसकी ओर से यात्रियों को रिफंड के लिए किसी भी अनजान शख्स के झांसे में नहीं फंसने की चेतावनी दी गई है। आईआरसीटी ने बताया है कि टिकट रिफंड का क्या तरीका है और उसी के भरोसे रहें और जालसाजों के चक्कर में ना पड़ें। रेलवे की ओर से कहा गया है कि उसकी ओर से कभी भी इसके लिए फोन नहीं किया जाता।

English summary

Railways has cautioned the passengers against fraud in the name of ticket refund and against answering any call or link in this regard