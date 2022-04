Indian Railways: नवरात्रि में इन सभी ट्रेनों में उपलब्ध है 'व्रत की थाली', IRCTC का मेन्यू और प्राइस लिस्ट

India

नई दिल्ली, 3 अप्रैल: अगर आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं और आपको ट्रेनों से लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो निश्चिंत हो जाइए। आपको ट्रेनों में भी व्रत का सात्विक खाना मिलेगा और आप बिना किसी टेंशन की अपनी यात्रा का प्लान जारी रख सकते हैं। आईआरसीटीसी यह सुविधा नवरात्रि के दौरान टिकट बुकिंग के दौरान भी दे रही रही है या फिर आप ट्रेन में भी खाना बुक कर सकते हैं और अगले स्टेशन पर आपके पास व्रत में खाने लायक मनचाहा खाना उलपब्ध होगा। भारतीय रेलवे के कई ट्रेनों में यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें उपवास करने वालों की आस्था को देखते हुए शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है।

English summary

IRCTC is also providing Navratri food this time in select trains of Indian Railways. It can be ordered along with the ticket or during the journey in trains