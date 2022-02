ऑपरेशन गंगा: रोमानिया से छात्रों की चौथी फ्लाइट रवाना, यूक्रेन में फंसे बिहार के 273 छात्र

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 27 फरवरी: युद्धग्रस्त देश यूक्रेन की स्थिति भयानक दौर से गुजर रही है। गुरुवार (24 फरवरी) से शुरू हुए रूसी सेना के हमले रविवार को भी लगातार जारी है। ऐसे में लोग जान बचाकर यूक्रेन की राजधानी कीव सहित अन्य शहरों को छोड़ रहे हैं। इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वहां से निकालने का काम भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। कल यानी शनिवार को 219 छात्रों की पहली निकाली फ्लाइट रोमानिया से मुंबई पहुंची। वहीं अब हंगरी और रोमानिया से भारतीय नागरिकों को लेकर ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ानें दिल्ली के लिए रवाना हुई।

बुडापेस्ट और बुखारेस्ट से फ्लाइट रवाना

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने छात्रों की निकाली को लेकर बताया कि भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा चल रहा है, जिसके तहत 198 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित दिल्ली लाने के लिए चौथी फ्लाइट रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से रवाना हो गई है। वहीं बुडापेस्ट (हंगरी) से 240 भारतीय नागरिकों को लेकर तीसरी उड़ान दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। दरअसल, यूक्रेन में एयर स्पेस पूरी तरह से बंद है। ऐसे में पड़ोसी देश रोमानिया और हंगरी से भारतीय छात्रों को फ्लाइट के जरिए वतन वापसी कराई जा रही है।

#OperationGanga is underway. The fourth flight has left from Bucharest (Romania) to bring 198 Indian nationals to Delhi safely: EAM Dr S Jaishankar #RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/tZLuIkrewF

250 भारतीय पहुंचे दिल्ली

इससे पहले रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से 250 भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरी उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची, जिनका केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने दिल्ली हवाईअड्डे पर स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार का ये अभियान तब तक जारी रहेगा जबतक की सभी नागरिकों को सुरक्षित भारत ना ले आएं।

बेंगलुरु और हैदराबाद भी उतरी फ्लाइट

वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की एक फ्लाइट पहुंची, जिसमें आए भारत वापस आईं एक छात्रा ने बताया कि रोमानिया और यूक्रेन में भारतीय दूतावासों ने शानदार काम किया, वे सक्रिय हैं। हम प्रधानमंत्री समेत पूरी भारत सरकार का बुहत धन्यवाद करते हैं। इस दौरान कर्नाटक के मंत्री आर अशोक ने यूक्रेन से आए राज्य के छात्रों का स्वागत किया। ऐसे ही एक और फ्लाइट भारतीय छात्रों को लेकर हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचे। भारतीय छात्रों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया।

'मातृभूमि में आपका स्वागत है!' यूक्रेन में फंसे 219 भारतीय छात्रों को लेकर मुंबई पहुंची पहली फ्लाइट

We have a list of about 273 students from Bihar (stranded in Ukraine), the number can go up. Bihar govt will bring them home on its expenses... Teams of Bihar Foundation (in Mumbai) and Bihar Bhawan (in Delhi) working on students' evacuation: Bihar Deputy CM Tarkishore Prasad pic.twitter.com/gAva7gDYts