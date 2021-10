China border: LAC के पास आर्मी अफसरों को दी जा रही है Tibetology की ट्रेनिंग, जानिए क्यों पड़ी जरूरत ?

India

टेंगा (अरुणाचल प्रदेश), 19 अक्टूबर: चीन लगातार तिब्बतियों को अपनी सेना में शामिल करने के लिए तरह-तरह की पैंतरेबाजी कर रहा है। भारत को भी अहसास है कि करीब 3,488 किलो मीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा को ड्रैगन की गिद्ध दृष्टि से सुरक्षित रखना है तो तिब्बत और तिब्बत के लोगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तथ्य यही है कि एलएसी के उस पार भारत के जिन इलाकों पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है, उसके अलावा बाकी हिस्सा मूल रूप से तिब्बत ही है, जो अभी चीन के जबरिया नियंत्रण में है। इसलिए भारतीय सेना भी अपने उन अफसरों को तिब्बत विज्ञान में पारंगत कर रही है, जिनकी तैनाती ऐसे इलाकों में होती है।

The Indian Army is training its officers posted on the Line of Actual Control in Tibetology, so that they can better understand the situation on the border