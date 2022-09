दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया है भारत, वैश्विक उत्पादन में कितना है योगदान ? जानिए

India

नई दिल्ली, 7 सितंबर: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। 1951 में देश में दूध का कुल उत्पादन 17 मिलियन टन था, जो 2021 तक करीब 210 मिलियन टन पहुंच चुका था। भारत में आज इतना दूध उत्पादन हो रहा है, जिससे कि वह इसका निर्यात भी कर रहा है। यह सब संभव हुआ है 'ऑपरेशन फ्लड' की वजह से, जिसने देश में श्वेत क्रांति लाने में मदद की। आज केंद्र सरकार ने देश में दूध उत्पादन के क्षेत्र में हुई तरक्की का पूरा ब्योरा दिया है, जिससे पता चलता है कि कुछ दशक पहले तक हम कहां थे और अब कहां पहुंच चुके हैं। दूध उत्पादन की आंख खोल देने वाली यह विकास यात्रा देखिए।

English summary

India is today the largest milk producer in the world. The total milk production in the country was 17 million tonnes in 1951, which has reached about 210 million tonnes by 2021