Independence Day 2021: मोदी ने लगातार 8वीं बार लालकिले पर फहराया तिरंगा, हर बार बदला PM के 'साफे' का रंग

नई दिल्ली, 15 अगस्त। पूरा भारत आज जश्न-ए-आजादी मना रहा है। लाल किले की प्राचीर से आज लगातार आठवीं बार पीएम मोदी ने झंडा फहराया है। ऐसा करने वाले वो ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो सबसे ज्यादा लाल किले पर तिरंगा फहरा चुके हैं। इससे पहले 17 बार देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया है। उसके बाद उनकी पुत्री और देश की अब तक की एकमात्र महिला पीएम इंदिरा गांधी ने 16 बार लाल किले पर झंडा फहराया है और इसके बाद सबसे ज्यादा लाल किले पर तिरंगा फहराने का रिकार्ड देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का रहा है। उन्होंने 10 बार लाल किले पर ध्वजारोहण किया है।

English summary

Today, for the eighth time PM Modi has hoisted the flag on Red Fort. here is From 2014 TO 2021, PM Modi's Looks Changed, See FuLL Details now.