बिहार में इन 10 लोकसभा सीटों को BJP ने माना मुश्किल, JDU के अलग होने से जीत के लिए बदली रणनीति

भाजपा बिहार की 10 लोकसभा सीटों को अपने लिए मुश्किल मानकर चल रही है। इनमें से 6 सीटें JDU के अलग होने की वजह से बढ़ी हैं। देश में यह संख्या बढ़कर 160 हो चुकी है, जिनमें से 100 सीटों के लिए पटना में बड़ी बैठक हो रही है।

2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी काफी समय से रणनीति बनाने में जुटी हुई है। पार्टी संगठन से जुड़े कद्दावर नेता पहले उन सीटों पर फोकस करना चाहते हैं, जिसे पार्टी जीतने के लिए कठिन मानती है। देश भर में लोकसभा की कुल सीटों में से पहले पार्टी ने 144 सीटों की पहचान की हुई थी, जिसे जितना वह चुनौती समझती है। अब उस लिस्ट में 16 और लोकसभा क्षेत्र शामिल कर दिए गए हैं। यानि अब देश में कुल ऐसी 160 सीटें हो गई हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के लिए कठिन मानती है। लेकिन उन सीटों को जीतने के लिए उसने अभी से मेहनत शुरू कर दी है। पार्टी ने इसी रणनीति से गुजरात में विधानसभा की उन सीटों पर भी कांग्रेस को हराया है, जहां वह कभी भी हारी ही नहीं थी। भाजपा ने जिन मुश्किल 16 लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई है, वह बिहार और महाराष्ट्र में हैं।

A meeting of the Vistarak of 100 Lok Sabha seats of BJP is being held in Bihar from Wednesday. National President JP Nadda will also address this meeting along with senior leaders of the BJP organization