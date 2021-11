7 साल में 105 कलाकृतियां और प्राचीन धरोहर विदेशों से वापस आए, UPA के 10 साल का आंकड़ा देखिए

India

नई दिल्ली, 29 नवंबर: मोदी सरकार ने सोमवार को संसद में एक लिखित सवाल के जवाब में भारत से चोरी कर विदेश ले जाई गई हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से जुड़ी अनमोल कलाकृतियों, मूर्तियों और बाकी प्राचीन धरोहरों को वापस लाने के पिछले दो दशकों का ब्योरा पेश किया है। सरकार ने बताया है कि आने वाले दिनों में कई और धरोहर स्वदेश लौटने वाले हैं। सरकार ने जो ब्योरा पेश किया है, वह साल 2001 से लेकर 2021 तक का है, जिसमें यूपीए सरकार के 10 साल का हिसाब-किताब भी शामिल किया गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल की शुरुआत से इस विषय पर निजी तौर पर ध्यान दे रहे हैं और उन्हें इसमें कामयाबी भी हाथ लगी है।

English summary

During the 7 years of the Modi govt, 105 artefacts and antiquities have returned to India from abroad and 94 are to come. Whereas, during the UPA government, only one came in 10 years. The government has told in a written reply to the Parliament