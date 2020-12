भारत पर कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का खतरा, ICMR ने नेशनल टास्क फोर्स के संग की मीटिंग

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। Coronavirus New strain ब्रिटेन में सामने आए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का खतरा भारत पर लगातार मंडरा रहा है और इस बात से यहां की सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय अच्छी तरह से वाकिफ है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और राज्य सरकारें लगातार अलर्ट पर हैं। इस बीच शनिवार को ICMR ने भी वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर कोविड 19 नेशनल टास्क फोर्स के साथ मीटिंग बुलाई। इस बैठक में वायरस के स्ट्रेन को लेकर ही चर्चा हुई।

मीटिंग में हुईं इन बातों पर चर्चा

ICMR और कोविड 19 नेशनल टास्क फोर्स के बीच हुई मीटिंग में कोरोना टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और इसकी मॉनिटरिंग को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग में रणनीतियों में बदलाव के विषय पर बात की गई। इस बैठक में चर्चा हुई कि अब तक जो टेस्टिंग और इलाज किया जा रहा था, उसमें कोरोना के नए रूप के लिए क्या बदलाव लाने होंगे।

A meeting of National Task Force on COVID-19 was convened today by ICMR to discuss evidence-based modifications in testing, treatment and surveillance strategies for SARS-CoV-2 in view of the recent reports of emergence of a new variant strain of the virus from UK: Govt of India