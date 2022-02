मणिपुर जैसा चुनाव प्रचार पूरे देश में हो तो कितना अच्छा होगा, सभी पार्टियों का है एक जैसा रिवाज

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

इंफाल, 23 फरवरी: देश में इस समय पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में वोटिंग हो भी चुकी है। यूपी में बुधवार को चौथे दौर का मतदान हुआ है और बाकी तीन चरणों के चुनाव आगे होने हैं। जबकि, 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए 28 फरवरी और 5 मार्च को दो चरणों में वोट डाले जाएंगे। यूपी तो यूपी है, बाकी तीनों राज्यों में भी चुनाव प्रचार में काफी घमासान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में तो प्रचार के दौरान विभिन्न दलों के नेताओं के बीच आए दिन तू-तू, मैं-मैं वाली स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन, उत्तरपूर्व का सुंदर सा प्रदेश मणिपुर सारे चुनावी कोलाहलों से दूर है। यहां चुनाव प्रचार के नाम पर सिर्फ एक परंपरा निभाई जाती है और सभी पार्टियों के लिए वही चुनावी मुहिम है, जिसे वो बड़ी ही पवित्रता के साथ निभाते हैं।

English summary

In Manipur, in the name of election campaign, all parties have a sacred custom of worshiping their flag and hoisting it