Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने एक बड़ा दावा किया है। शिवसेना सांसद का कहना है कि एनसीपी कोटे से गृह मंत्री बने अनिल देशमुख को यह पद दुर्घटनावश मिला है। इसे लेकर एनसीपी नेता और महाराष्‍ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि अनिल देशमुख एक्‍सीडेंटल गृहमंत्री नहीं हैं। यदि संपादकीय (सामाना) में कमियों को आगे लाया गया है तो इसे सकारात्मक तरीके से लिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि गृह मंत्री उन कमियों को दूर करने की दिशा में काम करेंगे।

क्‍या लिखा गया है सामना के संपादकीय में

शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में अनिल देशमुख पर हमला बोलते हुए संपादकीय में लिखा है कि अनिल देशमुख ने वरिष्‍ठ अधिकारियों से वेवजह पंगा लिखा। सामना में लिखा गया है कि एक राज्‍य के गृहमंत्री को आवश्‍यकता पड़ने पर ही बोलना चाहिए। अनावश्‍यक रूप से कैमरे के सामने जाना उचित नहीं है। राज्य के गृह मंत्री का पद संभालने वाला कोई भी व्यक्ति संदेह के घेरे में रहकर काम जारी नहीं रख सकता। सामना में आगे लिखा गया है कि पुलिस विभाग तो पहले से ही बदनाम है और उपर से इस तरह की बातें मामले को और भी संदिग्‍ध बनाती हैं।

Anil Deshmukh is not an accidental home minister.

If shortcomings have been brought forward in an editorial (Saamana), then, it should be taken in a positive manner. I think the Home Minister will work towards overcoming those shortcomings: Nawab Malik, NCP leader&Maharashtra Min pic.twitter.com/2C0lTdjqn6