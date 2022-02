Hijab Row: कर्नाटक हाई कोर्ट में आज फिर हुई सुनवाई, AG ने कहा- इस्लाम में हिजाब जरूरी नहीं

India

oi-Akarsh Shukla

बेंगलुरु, 18 फरवरी। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब विवाद मामले पर शुक्रवार को भी सुनवाई हुई। न्यायालय में कर्नाटक सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने कहा कि इस्लाम में हिजाब जरूरी नहीं है। इससे पहले छात्राओं की तरफ से हिजाब के पक्ष में दलील दी गई थी। कोर्ट बारी-बारी से दोनों पक्षों की दलीलों को सुन रहा है। 14 फरवरी से लगातार इस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जिस पर देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की भी नजर है।

शुक्रवार को सुनवाई के बीच एजी ने कहा, कर्नाटक सरकार का पक्ष ये है कि इस्लाम में हिजाब को जरूरी नहीं माना गया है। इस मामले पर सरकार ने तब दखल दिया जब हिजाब के उपयोग को लेकर मामला धार्मिक हो गया था। इस विवाद को लेकर विरोध जारी रहा, इसलिए 5 फरवरी को आदेश पारित किया गया था। अपने आदेश में राज्य सरकार ने कहा था कि छात्र-छात्राओं को कॉलेज की ओर से निर्धारित यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। वहीं, महाधिवक्ता ने ये भी कहा कि राज्य सरकार धार्मिक मामलों में दखल नहीं देना चाहती है।

Karnataka HC begins hearing petitions challenging the ban on hijab in educational institutes

Sr Advocate AM Dar informs the court that he has filed fresh petitions on behalf of 5 girl students after taking care of objections made by the court. Court to hear the petition on Feb21