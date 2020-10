हाथरस केस: फोरेंसिक रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि नहीं, जीभ काटने की बात भी गलत- ADG प्रशांत कुमार

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर देशभर में जारी विरोध प्रदर्शन और न्याय की मांग के बीच आज उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा, दिल्ली में पीड़िता के किए गए पोस्टमार्टम में मृत्यु की वजह गले में चोट होने के कारण उसके दौरान हुआ ट्रॉमा है। रिपोर्ट में मेडिकल जांच में बलात्कार की पुष्टि नहीं की गई है। जहां तक जीभ काटने और कटने की बात थी वो सरासर गलत थी। बता दें कि हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर है, आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस के लिए रवाना हुई थीं लेकिन उन्हें बीच रास्ते ही रोक लिया गया।

हाथरस मामले पर बोलते हुए यूपी एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा, 'स्थानीय पत्रकारों द्वारा पीड़िता का एक वीडियो आज सामने आया है जिसमें पीड़िता ने अपनी जीभ भी दिखाई है। जहां तक जीभ काटने और कटने की बात थी वो सरासर गलत थी।' उन्होंने आगे कहा, 'दिल्ली में पीड़िता के किए गए पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गले में चोट होने के कारण उसके दौरान हुआ ट्रॉमा है। फोरेंसिक रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि सैंपल्स में किसी तरह के स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाए गए।'

The FSL report has make it clear that the woman was not raped: UP Additional Director General of Police (Law and Order) Prashant Kumar on Hathras case pic.twitter.com/lEyAWi3jIA