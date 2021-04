कोरोना का कोहराम: हर्षवर्धन बोले- कोविड-19 टीके की कोई कमी नहीं, बढ़ाएंगे रेमडेसिविर का उत्पादन

India

नई दिल्ली, अप्रैल 14। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बुधवार को कहा कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को उचित मात्रा में टीके दिए जा रहे हैं, अब राज्य सरकारों का काम है कि वह कोविड-19 केंद्रों पर समयबद्ध तरीके से टीकाकरण के लिए वैक्सीन की खुराक प्रदान करें। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि रेमडेसिविर की कमी इसलिए हुई क्योंकि इसका उत्पादन कम हो गया था क्योंकि पहले कोरोना के मामलों में कमी आई थी।

गौरतलब है कि कई राज्यों ने दावा किया है कि उनके यहां पर्याप्त मात्रा में कोरोना वैक्सीन नहीं है जिसके चलते कई केंद्रों पर टीकाकरण रोक दिया गया। इस बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को रूस में बनी वैक्सीन स्पूतनिक-वी के भी इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। बताया जा रहा था कि सरकार ने यह फैसला कोविड-19 वैक्सीन की संभावित कमी को देखते हुए लिया है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बुधावार को ऐसी किसी भी संभावना को खारिज करते हुए कहा कि देश में टीके की कोई कमी नहीं है।

There is no shortage of vaccines and Govt of India gives vaccines to every state. It is the job of states to provide vaccine doses at the vaccination centres in a time bound manner with meticulous planning: Union Health Minister Harsh Vardhan pic.twitter.com/WqHg7kZtvI