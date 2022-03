हरीश रावत बोले- अगर मैं अपने घर कांग्रेस में तबाही को नियंत्रित नहीं कर सकता तो...

India

देहरादून, 17 मार्च। उत्‍तराखंड में कांग्रेस मजबूत स्थिति में होने के बावजूद पार्टी अंतर कलह के कारण विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस को करारी हार हुई है। वहीं अब कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता और उत्‍तराखंड के मुख्‍यमंत्री हरीश रावत ने शुक्रवार को कहा मैंने प्रदेश में हार की जिम्‍मेदारी ली है।

उत्‍तराखंड के सीएम हरीश रावत ने कहा हार की जिम्मेदारी ली है। अगर मैं अपने घर (कांग्रेस) में तबाही को नियंत्रित नहीं कर सकता तो मुझे बीजेपी के सीएम चेहरे पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। जैसा कि हमने गरीबी, नौकरियों, कोविड के मुद्दों को उठाया, भाजपा ने 'मुस्लिम विश्वविद्यालय' शब्द गढ़ा और मुझे ध्रुवीकरण के लिए दोषी ठहराया।

