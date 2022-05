Gyanvapi Masjid: सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद पक्ष को झटका, वाराणसी कोर्ट के लिए दिया ये सुझाव

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 17 मई: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की निचली अदालत के आदेश पर चल रहे सर्वे के कार्य में किसी भी तरह का दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद की अंजुमन इंतेजामिया कमिटी की याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किया है कि मुसलमानों के मस्जिद में प्रवेश और इबादत को बिना प्रभावित किए शिवलिंग मिलने वाली जगह की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। गौरतलब है कि वाराणसी सिविल कोर्ट ने सोमवार के आदेश में मस्जिद में शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील करने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। अलबत्ता मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान मस्जिद कमिटी को यह सुझाव दिया है कि अदालत ट्रायल कोर्ट से कह सकती है कि पहले वह आपकी अर्जी पर सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई को करेगा।

English summary

The Supreme Court has ordered to ensure the safety of the Shivling found in the Gyanvapi Masjid and to make arrangements for namaz without any hindrance.