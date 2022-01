21 महीनों में गुजरातियों ने बेच दिया 28 मीट्रिक टन सोना, जानिए क्या रही मजबूरी ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

अहमदाबाद, 21 जनवरी: कोविड महामारी का तीसरा साल शुरू हो गया है। इस बीमारी ने जहां लोगों को भावनात्मक तौर पर तोड़ दिया है, वहीं कुछ लोग आर्थिक तौर पर इस तरह से तबाह हुए हैं, जो कभी संभल नहीं पाए हैं। गुजरात में भी ऐसा तबका बहुत बड़ा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले करीब दो वर्षों में सिर्फ गुजरात के लोगों ने अपने घरों में रखा 28 मीट्रिक टन से भी ज्यादा सोना बेच दिया है। किसी को इलाज के लिए अचानक पैसों की जरूरत पड़ी तो किसी को रोजगार के नए विकल्प की तलाश के लिए। कुछ लोग जो थोड़े भाग्यशाली रहे उन्होंने गोल्ड लोन लेकर अपने पुरखों की विरासत को संजोए रखने की उम्मीद बरकरार रखी।

English summary

In Gujarat During the Covid pandemic , people sold 28 metric tons of gold kept at home,Step taken in compulsion for medical emergency and Livelihood