गुजरात चुनाव: पहले चरण में कुल 211 करोड़पति उम्मीदवार, बीजेपी सबपर भारी, सबसे अमीर कौन ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Gujarat Elections 2022 Crorepati candidates in Phase 1: गुजरात में पहले चरण के चुनाव में करोड़पति उम्मीदवारों की बड़ी संख्या मैदान में है। इनमें क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा का भी नाम शामिल है। बीजेपी के अधिकतर उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति एक करोड़ रुपए या इससे कहीं अधिक बताई है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सबसे अमीर उम्मीदवार के पास पौने दो सौ करोड़ रुपए की संपत्ति है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रैटिक रिफॉर्म्स ने यह पूरा ब्योरा जारी किया है।

English summary

Gujarat elections 2022:In the first phase, a total of 211 candidates have assets of more than one crore. 79 BJP candidates included in crorepati list. The richest has property worth Rs 175 crore