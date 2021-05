प्लाज्मा और रेमडेसिविर का आंख मूंदकर इस्तेमाल ठीक नहीं, ICMR के पूर्व वैज्ञानिक ने क्यों दी चेतावनी

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 13 मई: पिछले साल कोरोना की पहली लहर में वायरस के खिलाफ जंग में अहम योगदान दे चुके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमण गंगाखेडकर ने प्लाज्मा और रेमडेसिविर के धड़ल्ले से इस्तेमाल को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से वायरस का म्यूटेशन होगा और वह और ताकतवर होता चला जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि प्लाज्मा का इस्तेमाल तो आमतौर पर तब उपयोगी है, जब वायरस नया हो और हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ भी पता नहीं हो। उन्होंने सरकार को भी सलाह दी है कि वह डॉक्टरों और अस्पतालों को इलाज के इन विकल्पों को बहुत ही सोच-समझकर अपनाने के लिए कहे।

English summary

Growing and irrational use of plasma and remadecevir is not good,former ICMR scientist said virus may become more strong