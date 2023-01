Goa Blast : रेस्त्रां में संदिग्ध धमाके से हड़कंप, टल गया बड़ा नुकसान, CM प्रमोद सावंत ने क्या कहा ?

गोवा में एक रेस्त्रां में संदिग्ध धमाके से हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घमाके के बारे में कहा कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया।

oi-Jyoti Bhaskar

Goa Blast की खबर से अचानक हड़कंप मच गया। गोवा पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय तटीय राज्य है। यहां मापुसा के डांगुई कॉलोनी में संदिग्ध धमाका हुआ। दो मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बार और रेस्टोरेंट बना है, इसी परिसर में रहस्यमयी धमाका हुआ। विस्फोट से संपत्ति को नुकसान पहुंचा है।

रेस्त्रां में धमाके के बारे में समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के कारणों का पता नहीं लगा है। राहतभरी बात ये है कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

This was a small incident and no injuries were reported. State Disaster Management Authority is assessing the situation and action is being taken against those responsible: Goa CM Pramod Sawant pic.twitter.com/EK88p1GqIn