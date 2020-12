डिप्टी स्पीकर धर्मेगौड़ा की मौत पर पूर्व CM कुमारस्वामी का बड़ा बयान- 'ये आत्महत्या नहीं, राजनीतिक हत्या है'

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। SL Dharmegowda News: कर्नाटक विधान परिषद के डिप्टी चेयरमैन एसएल धर्मेगौड़ा (SL Dharmegowda) का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। धर्मेगौड़ा की मौत के बाद कथित तौर पर उनके आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। इस बीच कर्नाटक की राजनीतिक गलियारे में एसएल धर्मेगौड़ा की मौत को लेकर राजनीतिक हमलों का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को जेडीएस (JDS) नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी (HD Kumaraswamy) ने कहा कि एसएल धर्मेगौड़ा ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनकी राजनीतिक हत्या हुई है। उनकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, इस बारे में जल्द से जल्द सच्चाई सामने आनी चाहिए।

बता दें कि पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के बयान के बाद कर्नाटक (Karnataka) ही नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति में भी सरगर्मी तेज हो गई है। कुमारस्वामी द्वारा डिप्टी स्पीकर की मौत को सुसाइड (Deputy speaker SL Dharmegowda suicide) नहीं बल्कि राजनीतिक हत्या करार देने के बयान पर अब तक किसी भी राजनीतिक दल या नेता की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि पुलिस (Karnataka Police) को एसएल धर्मेगौड़ा के शव के पास से एक सुसाइट नोट भी मिला है। हालांकि खत में क्या लिखा है, पुलिस ने इसका खुलासा अभी तक नहीं किया है।

It is a political murder that has taken place today. The truth should come out as soon as possible about who is responsible for his death: JD(S) leader and former Karnataka CM HD Kumaraswamy on the death of SL Dharmegowda, Deputy Speaker of Karnataka Legislative Council pic.twitter.com/Xt5Nmk62KI