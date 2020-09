लड़कों का बीच सड़क खतरनाक स्टंट करने का Video वायरल, दिल्ली पुलिस ने पांच को किया गिरफ्तार

India

oi-Shilpa Thakur

नई दिल्ली। इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पांच लड़के बीच सड़क पर हुड़दंग मचाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ये लड़के बीच सड़क पर दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालते हुए खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। इनमें से किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया है और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने मास्क तक नहीं पहना। आसपास से गुजर रहे लोगों ने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जो थोड़ी ही देर में वायरल हो गया।

This is very Dangerous Bikers doing Stunt in Delhi Vikas Marg on Sunday Morning. Parents should keep an eye on children's @dtptraffic pic.twitter.com/lsqU3TJF9L