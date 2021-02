Farmers Protest: किसान नेताओं की 'गांधीगिरी', जहां सरकार ने लगाई कीलें वहां उगाएं फूल

India

oi-Love Gaur

Chakka Jam on 6 February: किसान संगठनों ने कल 6 फरवरी को देशभर में चक्का जाम का ऐलान किया है। किसानों की ये हुंकार कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने के लिए है। इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने यह साफ कर दिया था कि चक्का जाम प्रदर्शन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नहीं होगा। जिसके बाद उन्होंने इसके पीछे की रणनीति पर बड़ा खुलासा किया है। वही उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर जहां सरकार ने कीलें लगाईं थीं, उसी जगह फूल वाले पौधे लगा दिए हैं।

Kisan Andolan का चेहरा बने Rakesh Tikait हैं करोड़पति, संपत्ति जान हो जाएंगे हैरान | वनइंडिया हिंदी

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि कल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में हाईवे को जाम किया जाएगा। इसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि दोनों राज्यों के लोगों को कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, इसलिए उन्हें स्टैंडबाय पर रखा गया है। इसलिए दोनों जगहों पर चक्का जाम नहीं करने का फैसला किया है।

There will be no road blockade in Uttar Pradesh and Uttarakhand tomorrow; roads will be blocked in rest parts of the country excluding Delhi. The reason is that they can be called to Delhi any time, so they are kept on standby: Rakesh Tikait, Bharatiya Kisan Union pic.twitter.com/5F1jddM7j8