सिंघु बॉर्डर पर किसानों ने मनोरंजन का किया जुगाड़, ट्रैक्टर में डीजे लगाकर किया नाच-गाना

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के किसानों का प्रदर्शन 11वें दिन भी जारी है। पिछले 10 दिनों से पंजाब के किसान सिंघु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों का सड़कों पर ही रहना, खाना-पीना और सोना हो रहा है। पंजाब से ही ये किसान अपनी सारी मूलभूत सुविधाओं को साथ लेकर चल रहे हैं। इस बीच किसानों ने अपने मनोरंजन की व्यवस्था भी बॉर्डर पर कर ली है। दरअसल, बीती रात सिंघु बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के बीच डीजे सिस्टम से लैस एक ट्रैक्टर देखा गया। इस ट्रैक्टर में कलरफुर लाइटों के साथ-साथ जबरदस्त साउंड वाला डीजे सिस्टम भी लगा हुआ था।

डीजे सिस्टम पर नाचते दिखे किसान

किसानों के बीच देखा गया ये ट्रैक्टर आकर्षण का केंद्र बन गया है। न्यूज एजेंसी ANI ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें इस ट्रैक्टर में लगे डीजे पर नाच-गाना चल रहा है। नाच-गाना करने वाले किसानों का कहना है कि हम सिंघु बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से डटे हुए हैं, लेकिन यहां मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, इसलिए हमने ट्रैक्टर में म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। डीजे वाला ये ट्रैक्टर किसानों को बहुत सुकून पहुंचा रहा है। इस ट्रैक्टर पर पंजाबी गानों के साथ-साथ गुरुबाणी भी चलती है, जिसे सुनकर किसान बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं।

#WATCH | A tractor with DJ system was spotted at Delhi-Haryana border during farmers' protest in Singhu last night.

"For the past few days, we have been here & there is no source of entertainment for us so we have this tractor installed with a music system," a farmer said. pic.twitter.com/p2r3Ec9Dwb