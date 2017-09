PM मोदी के लिए मनीष तिवारी ने किया गंदे शब्दों का प्रयोग, उल्टी पड़ी लोगों से गाली

नई दिल्ली। आज पीएम नरेंद्र मोदी का 67वां जन्मदिन है, जहां पूरा देश इस खास दिन का जश्न मना रहा है वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से आज एक शर्मनाक हरकत की गई है और ये शर्मनाक हरकत की है पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने।

जिन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पीएम मोदी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें पीएम मोदी राष्ट्रगान के दौरान चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि मोदी को अपनी गलती का एहसास तुरंत ही हो गया और उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपनी गलती सुधार ली।

मनीष तिवारी ने इस वीडियो को शेयर करते वक्त काफी गंदे शब्दों का प्रयोग किया। उनके ट्वीट में उसी अश्लील शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका प्रयोग दिग्विजय सिंह ने कुछ दिन पहले किया था। उन्होंने मोदी के लिए लिखा इन्हें तो महात्मा गांधी भी देशभक्ति नहीं सीखा सकते हैं।

The Hon'ble Prime Minister of India & the National Anthem of India - Must watch pic.twitter.com/PMVgVw7CYY