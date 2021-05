शिक्षा मंत्री की सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ अहम मीटिंग, 12वीं की परीक्षा को लेकर चर्चा संभव

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, मई 17। कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से स्थगित हुई CBSE 12वीं की परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्रालय जल्द ही कोई घोषणा कर सकता है। दरअसल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सोमवार को सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ एक बैठक करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में तीन बड़े एजेंडों पर चर्चा की जा सकती है, जिसमें मौजूदा स्थिति को देखते हुए CBSE 12वीं की परीक्षाएं संभव है या नहीं, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई कितनी कारगर साबित हो रही है, इस पर भी चर्चा होगी और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है।

शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर दी थी जानकारी

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने खुद इस मीटिंग की जानकारी सोशल मीडिया पर दी थी। उन्होंने कहा था कि,"मैं 17 मई को सुबह 11 बजे राज्यों की शिक्षा सचिवों के साथ होने वाली बैठक में भाग लूंगा। इस मीटिंग का उद्देश्य कोविड की स्थिति, ऑनलाइन एजुकेशन और एनईपी पर चल रहे कामों की समीक्षा करना होगा।"

आपको बता दें कि रमेश पोखरियाल निशंक मंगलवार को भी एक अहम मीटिंग करने वाले हैं। ये मीटिंग सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ होगी।

Union Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank to meet with all Vice Chancellor's of Central University virtually tomorrow to review the online education in COVID19 Pandemic and Planning and Implementation of NEP-2020

