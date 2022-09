पश्चिम बंगाल: फिर बरामद हुई नोटों की बड़ी खेप, 7.50 करोड़ रुपए मिले, जानिए पूरा मामला

India

oi-Love Gaur

कोलकाता, 10 सितंबर: पश्चिम बंगाल में एक बार फिर नोटों की गड्डियों की बड़ी खेप बरामद हुई है। शनिवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 7 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। कोलकाता के कारोबारी के घर में छापे के बाद मिली नोटों की गड्डियों की तस्वीर भी सामने आई है। रुपयों की गिनती के लिए करेंसी काउंटिंग मशीन लाई गई थी, जिससे अभी भी गिनती जारी है। अब तक सात करोड़ रुपये नकद बरामद किए जा चुके हैं।

जानकारी के मुताबिक ईडी ने तलाशी अभियान में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत यानी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोलकाता के 6 परिसरों में मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन से संबंधित जांच के सिलसिले में अब तक 7.50 करोड़ रुपये बरामद किए हैं, राशि की गणना की जा रही है, जो अभी भी चालू है।

