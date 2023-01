छुट्टी में स्टाफ को तंग किया तो देगी 1,00,000 रुपए हर्जाना, जानें कौन सी भारतीय कंपनी स्टाफ पर हुई लट्टू ?

मुंबई की एक कंपनी ने छुट्टी पर गए स्टाफ को किसी भी सूरत में तंग नहीं करने की नीति बनाई है। अगर ऐसा हुआ तो कंपनी उसे एक लाख रुपए देगी। यही नहीं स्टाफ को साल में कम से कम एक बार छुट्टी पर जरूर भेजेगी।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

भारत में एक कमाल की कंपनी है, जो अपने कर्मचारियों को छुट्टी लेकर आराम से घूमने-फिरने और परिवार वालों के साथ वक्त बिताने को कह रही है। आपको लगता होगा कि यह सब सिर्फ कहने की बातें हैं। लेकिन, यकीन मानिए कि इस कंपनी में फरमान जारी कर दिया गया है कि अगर कोई स्टाफ छुट्टी पर गया है और गलती से किसी ने उसे कंपनी के काम को लेकर फोन कर दिया या फिर मेल डाल दिया तो फिर कंपनी उसे 1,00,000 रुपए देकर उसकी छुट्टी खराब करने की एवज में हर्जाना भरेगी। यही नहीं कंपनी हर कर्मचारी से कह रही है कि साल में कम से कम एक बार तो छुट्टी पर जरूर जाओ यार! काम तो चलता ही रहता है!

English summary

Dream11:Go on leave from the company, if call or mail from the office then get one lakh rupees – Mumbai-based sports platform